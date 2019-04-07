Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

— Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

На втором месте по укреплению в первом квартале 2019 года расположился египетский фунт. А немного ниже — британский фунт, выросший, как это ни странно, благодаря проблемам с выходом Великобритании из ЕС . Затягивание этого процесса увеличивает шансы на повторный референдум по Brexit, на котором, скорее всего, британцы проголосуют за сохранение страны в составе Евросоюза.

Неплохую динамику продемонстрировал китайский юань, получивший поддержку от переговоров между США и КНР по внешнеторговому соглашению, одним из условий которого является обязательство Пекина поддерживать стабильность национальной валюты. Ранее китайские власти нередко девальвировали юань для поддержания национальной экономики.

Бесспорным аутсайдером первого квартала стало аргентинское песо, потерявшее почти 15 процентов, в результате чего был обновлен исторический минимум. Все это стало следствием усугубляющихся экономических проблем Аргентины. Ощутимые потери понесла и турецкая лира, активные продажи которой возобновились в конце марта на фоне обострения внутриполитической ситуации, противостояния с США, а также проблем в финансовой системе страны.

Что касается рубля, то основной причиной его успеха в прошлом квартале стал всплеск интереса к рисковым активам, в особенности на развивающихся рынках. Смягчение риторики ФРС , прекратившей автоматическое ужесточение монетарной политики, сняло риски ухудшения ситуации с глобальной ликвидности, так как это было основной причиной падения мировых рынков в конце прошлого года.

На этом фоне российские активы выглядели особенно привлекательно. Высокая доходность ОФЗ притягивала зарубежных инвесторов, которые меняли иностранную валюту на российскую для покупки гособлигаций. Это оказывало существенную поддержку рублю, в результате чего в конце марта пара доллар-рубль впервые с августа прошлого года ушла ниже уровня 64 рублей. Пара евро-рубль также обновила восьмимесячный минимум, достигнув отметки 72,25 рубля.

Однако, как ни отмахивался российский рынок от санкционных рисков, запоздалая активность американской стороны по введению давно обещанных антироссийских мер оказала давление на отечественные активы. В конце марта появилось сообщение о готовности документов по второму раунду санкций, связанных с инцидентом в Солсбери.

А уже на этой неделе в Конгресс США был представлен законопроект, направленный на введение санкций за вмешательство в американские выборы. И хотя из документа следует, что эти меры будут вводиться после новых выборов, если обнаружится вмешательство в них со стороны иностранных государств, но само усиление санкционной риторики негативно сказалось на рубле. Инвесторы стали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в иностранную валюту. Тем не менее, российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40 процентов. Кроме того, относительно благоприятная финансово-экономическая ситуация в России является одним из главных преимуществ рубля перед валютами-аналогами.

Поэтому, если антироссийское санкционное давление не будет усиливаться, а нефтяные котировки, способные скорректировать столь сильный рост, все же не превратят это движение в обвал, то в этих условиях рубль может возобновить восходящую динамику, вернувшись к установленным в конце марта восьмимесячным вершинам.

Летом диапазон колебаний доллара может установиться в границах 64-66 рублей, у евро подобные границы могут находиться на уровнях 72-74 рубля. Однако единая валюта сейчас находится под давлением негативной статистики по европейской экономике, а также неопределенностью, связанной с выходом Великобритании из ЕС. Поэтому пара евро-рубль может демонстрировать более слабую динамику.