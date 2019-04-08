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Курс доллара: что будет с рублем на этой неделе 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Reuters
Плавное снижение рубля, скорее всего, сохранится и на этой неделе, считают аналитики. Самым актуальным фактором для российской валюты в ближайшие дни будет геополитика.
За последние десять дней рублю дважды пришлось противостоять эмоциональной реакции рынка на действия американских политиков в сфере геополитического давления на Россию, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Но даже если отвлечься от того, что пока санкции остаются в "бумажном" виде, существуют две весьма тревожные тенденции.
Во-первых, США планомерно возвращают санкционную тематику в актуальный новостной фон по России после нескольких месяцев затишья.
Во-вторых, представители США продолжают зондировать настроения рынков: в новейшем из предложенных законопроектов мы видим очередной виток усиления жесткости давления (в частности, в нем названы конкретные банки, которые могут попасть под ограничения), отмечает Покатович. При этом реакция рубля на сгущающийся санкционный фон пока была весьма сдержанной.
Однако такая прочность возможна лишь до того момента, как любой из санкционных пакетов ляжет на стол Сената, считает Покатович. По его мнению, даже определение сроков их рассмотрения может ослабить курс до 66 рублей за доллар.
На этой же неделе масштабных драйверов движения для рубля будет немного, говорит аналитик. Вероятно, США продолжат актуализировать новостной фон по санкциям. Жесткость позиции США будет определяться, в том числе, ситуацией в Венесуэле, подчеркивает Покатович. По его прогнозу, диапазон движения для российской валюты на текущую неделю составит 65-66,5 рубля за доллар.
Даже несмотря на снижение в последние дни, по итогам первого квартала рубль с большим отрывом стал наиболее сильным из трех десятков популярных мировых валют, указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич.
Так, рубль вырос к доллару на 6,6 процента с начала года, с большим отрывом от ближайшего преследователя — колумбийского песо — с его ростом в 3,8 процента, отмечает он. Инвесторы понимают, что пока остается достаточно пространства для осторожной фиксации прибыли после роста. Ее вполне хватить, чтобы застраховать себя от рисков надвигающихся санкций, говорит Купцикевич.
Таким образом, рубль может остаться уязвимым перед дальнейшим снижением. Технический анализ предполагает, что в перспективе недели пара "доллар-рубль" может сползти в область 67 и даже 68, не исключает аналитик.
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