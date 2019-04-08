Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.25
$
65.44
73.33
73.55
Прогноз
08.04 – 15.04
$
65.50
73.50
Индексы и котировки Brent
70.48
+0.00 Золото
1296.01
–0.02 РТС
1225.84
–0.23
Динамика валют
EUR / USD
08.04
1.1229
–0.0084
25.03
1.1313
04.04
25.03
13.03

Биржи АТР изменяются разнонаправленно на статистике из США 

Прайм 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику на фоне статданных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09% — до 3243,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 1765,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,29% — до 30022,75 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,02% — до 2209,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 6216,4 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,17%, до 21769,03 пункта.
Участники торгов в Азии в понедельник отыгрывают пятничную статистику из США, согласно которой безработица в стране в марте ожидаемо сохранилась на отметке в 3,8%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 196 тысяч при прогнозах роста только на 175 тысяч. Почасовая заработная плата в стране в марте составила 27,7 доллара, что на 3,2% больше в годовом выражении и на 0,1% в месячном, при этом в феврале рост показателя составлял 3,4% и 0,4% соответственно.
По мнению аналитика Deutsche Bank Алана Раскина (Alan Ruskin), слова которого приводит агентство Рейтер, статистика из США говорит о достаточно устойчивом состоянии экономики, и ожидать снижения ставки Федрезерва в ближайшее время не стоит. При этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ФРС должна понизить базовую процентную ставку.
Теперь инвесторы ждут протокола мартовского заседания ФРС США, который будет опубликован в среду. В марте ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и объявила, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году, хотя в декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два.
Прайм: последние новости
Рубль открыл торги слабым ростом к доллару и евро Биржи Европы в основном растут на внешнем оптимизме Японский Nikkei по итогам торгов достиг максимума за месяц на торговом оптимизме
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван курс рубля на лето16
Саудиты нанесут удар по доллару1
Банки предупредят россиян о рисках потерять деньги
Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России359
Что будет с рублем на этой неделе
Видео
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
ЕС нанес удар по «Северному потоку-2»
Экономика
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки Компании
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Откажемся от доллара: Саудовская Аравия угрожает США
Экономика Статьи
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Украинцам отменили фиксированные цены на газ
Экономика
Росстат оправдался за неточные цифры
Экономика
Денег нет: как Мадуро подставил Россию
Экономика Статьи
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение