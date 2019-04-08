Биржи АТР изменяются разнонаправленно на статистике из США

Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику на фоне статданных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,09% — до 3243,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,82%, до 1765,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,29% — до 30022,75 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,02% — до 2209,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,57%, до 6216,4 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,17%, до 21769,03 пункта.

Участники торгов в Азии в понедельник отыгрывают пятничную статистику из США, согласно которой безработица в стране в марте ожидаемо сохранилась на отметке в 3,8%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 196 тысяч при прогнозах роста только на 175 тысяч. Почасовая заработная плата в стране в марте составила 27,7 доллара, что на 3,2% больше в годовом выражении и на 0,1% в месячном, при этом в феврале рост показателя составлял 3,4% и 0,4% соответственно.

По мнению аналитика Deutsche Bank Алана Раскина (Alan Ruskin), слова которого приводит агентство Рейтер, статистика из США говорит о достаточно устойчивом состоянии экономики, и ожидать снижения ставки Федрезерва в ближайшее время не стоит. При этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ФРС должна понизить базовую процентную ставку.

Теперь инвесторы ждут протокола мартовского заседания ФРС США, который будет опубликован в среду. В марте ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и объявила, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году, хотя в декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два.