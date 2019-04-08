Золото дорожает на снижении курса доллара к мировым валютам

Цена золота растет в понедельник утром на фоне ослабления доллара по отношению к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,45 доллара, или на 0,34%, до 1300,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,11%, до 15,102 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота оказывает снижение курса доллара. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,15%, до 97,25 пункта. "Индекс доллара снижается с максимальных отметок за несколько недель", — сказала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets в Сингапуре Маргарет Ян (Margaret Yang), добавив, что ослабление доллара оказывает поддержку цене золота.

На текущей неделе мировые инвесторы ждут публикации протокола мартовского заседания ФРС США, на котором регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и объявил, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году, хотя в декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два.