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13.03
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 3
2 часа назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 10 копеек — до 65,24 рубля.
Курс евро снизился на 6 копеек и составил 73,24 рубля.
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