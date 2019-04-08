Биржи АТР закрылись без единой динамики на фоне коррекции и статистике из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника смешанной динамикой на фоне коррекции и неоднозначной статистики по рынку труда из США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 3244,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1770,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,47%, до 30077,15 пункта. Индекс закрылся выше уровня в 30000 пунктов впервые с июня 2018 года. Южнокорейский KOSPI — прибавил 0,04%, поднявшись до 2210,6 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,65%, до отметки в 6221,4 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,21%, до 21761,65 пункта.

На биржах Китая в понедельник отмечались коррекционные настроения после ощутимого роста на предыдущей неделе — по ее итогам индекс Shanghai Composite прибавил более 5%.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по рынку труда в США, согласно которой безработица в стране в марте ожидаемо сохранилась на отметке в 3,8%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 196 тысяч при прогнозах роста только на 175 тысяч. В то же время почасовая заработная плата в стране в марте составила 27,7 доллара, что на 3,2% больше в годовом выражении и 0,1% в месячном, при этом в феврале рост показателя составлял 3,4% и 0,4% соответственно.

При этом аналитики отмечают улучшение общего фона в мировой экономике.

"Ожидается, что показатели роста мировой экономики улучшатся во второй половине года, монетарная и фискальная политика стала более благоприятной для рынков, а торговая война отступает", — сказал агентству Блумберг аналитик AMP Capital Шейн Оливер (Shane Oliver).

В ночь на субботу Белый дом по итогам последних торговых консультаций заявил, что США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам. При этом отмечалось, что Соединенные Штаты и Китай провели продуктивные встречи и достигли успехов во многих ключевых вопросах.