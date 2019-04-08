Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.55
73.40
73.65
Прогноз
15.04 – 22.04
$
65.50
73.70
Индексы и котировки Brent
70.68
+0.08 Золото
1297.38
+0.02 РТС
1230.64
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
08.04
1.1232
–0.0081
25.03
1.1313
04.04
25.03
13.03

Биржи АТР закрылись без единой динамики на фоне коррекции и статистике из США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника смешанной динамикой на фоне коррекции и неоднозначной статистики по рынку труда из США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 3244,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1770,2 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,47%, до 30077,15 пункта. Индекс закрылся выше уровня в 30000 пунктов впервые с июня 2018 года. Южнокорейский KOSPI — прибавил 0,04%, поднявшись до 2210,6 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,65%, до отметки в 6221,4 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,21%, до 21761,65 пункта.
На биржах Китая в понедельник отмечались коррекционные настроения после ощутимого роста на предыдущей неделе — по ее итогам индекс Shanghai Composite прибавил более 5%.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по рынку труда в США, согласно которой безработица в стране в марте ожидаемо сохранилась на отметке в 3,8%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 196 тысяч при прогнозах роста только на 175 тысяч. В то же время почасовая заработная плата в стране в марте составила 27,7 доллара, что на 3,2% больше в годовом выражении и 0,1% в месячном, при этом в феврале рост показателя составлял 3,4% и 0,4% соответственно.
При этом аналитики отмечают улучшение общего фона в мировой экономике.
"Ожидается, что показатели роста мировой экономики улучшатся во второй половине года, монетарная и фискальная политика стала более благоприятной для рынков, а торговая война отступает", — сказал агентству Блумберг аналитик AMP Capital Шейн Оливер (Shane Oliver).
В ночь на субботу Белый дом по итогам последних торговых консультаций заявил, что США продолжат постоянные контакты с Китаем по торговым вопросам. При этом отмечалось, что Соединенные Штаты и Китай провели продуктивные встречи и достигли успехов во многих ключевых вопросах.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ дорожают на бирже в Лондоне Индекс Мосбиржи может обновить максимум Золото дорожает на снижении курса доллара к мировым валютам
Комментарии
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В приложении Сбербанка произошел сбой
Коломойский потребовал от властей Украины $2 млрд
Новый СССР? Как торговая война с США выматывает Китай
Россияне начали больше экономить на еде9
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Видео
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
ЕС нанес удар по «Северному потоку-2»
Экономика
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки Компании
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Откажемся от доллара: Саудовская Аравия угрожает США
Экономика Статьи
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Украинцам отменили фиксированные цены на газ
Экономика
Росстат оправдался за неточные цифры
Экономика
Денег нет: как Мадуро подставил Россию
Экономика Статьи
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение