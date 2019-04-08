Биржи Европы снижаются на статистике из Германии

Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне слабых статданных из крупнейшей экономики региона — Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,29%, до 7425,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 5468,38 пункта, немецкий DAX терял 0,38%, опускаясь до 11964,68 пункта.

В центре внимания рынков оказалась статистика из Германии, согласно которой объем экспорта страны в феврале снизился на 1,3% в месячном выражении, а импорта — на 1,6%. При этом снижение экспорта произошло после двух месяцев роста подряд, что вызвало некоторую обеспокоенность у инвесторов. Аналитики прогнозировали снижение экспорта на 0,5%, а импорта — на 0,7%.

Кроме того, на текущей неделе инвесторы ждут новостей относительно перспектив выхода Великобритании из ЕС (Brexit). В среду соберётся внеочередной саммит глав государств Евросоюза для обсуждения ситуации с Brexit. В конце прошлой недели премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit с 12 апреля на 30 июня 2019 года из-за того, что парламент отказался одобрить предложение британского правительства по тексту соглашения с Евросоюзом.

Мировые инвесторы также ждут начала сезона корпоративной отчетности. В пятницу он стартует в США, где свои финансовые показатели за первый квартал 2019 года раскроют J. P. Morgan Chase & Co и Wells Fargo.