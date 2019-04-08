Нефть дорожает на сокращении добычи ОПЕК+ и эскалации военного конфликта в Ливии

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем на фоне продолжающегося сокращения добычи сырья странами ОПЕК+, а также опасений за негативное влияние военного конфликта в Ливии на поставки "черного золота" из этой страны, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.57 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,5% — до 70,69 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,51% — до 63,4 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать сокращение добычи странами ОПЕК+, согласованное в конце прошлого года.

"Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 30% с начала года на фоне сокращения добычи ОПЕК+ четвертый месяц подряд, а также на оптимизме относительно торговых переговоров США и Китая, который поддерживает перспективы спроса на сырье", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JPMorgan.

Дополнительным фактором, способствующим росту цен на нефть, является обострение конфликта в Ливии. В минувший четверг маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара.

Главный рыночный стратег FXTM Хусейн Сайед (Hussein Sayed) отметил, что цены на нефть получили дополнительный толчок к росту в результате эскалации военных действий в Ливии, которые несут риск перебоев в поставках.