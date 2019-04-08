Курс доллара: Курс доллара упал ниже 65 рублей

Курс доллара в ходе торгов опустился ниже отметки в 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

По состоянию на 18:37 курс доллара упал на 36 копеек — до 64,98 рубля.

Курс евро снизился на 13 копеек и составил 73,17 рубля.