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Курс доллара: Курс доллара упал ниже 65 рублей
RT на русском
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
66
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже отметки в 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
По состоянию на 18:37 курс доллара упал на 36 копеек — до 64,98 рубля.
Курс евро снизился на 13 копеек и составил 73,17 рубля.
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RT на русском: последние новости
Курс доллара упал ниже 65 рублей
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Цены на нефть снижаются
Рынки
,
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