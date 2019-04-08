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Курс доллара: Курс доллара упал ниже 65 рублей 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже отметки в 65 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 18:37 курс доллара упал на 36 копеек — до 64,98 рубля.
Курс евро снизился на 13 копеек и составил 73,17 рубля.
RT на русском: последние новости
Курс доллара упал ниже 65 рублей Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Цены на нефть снижаются
Рынки , Экономика , Московская биржа
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