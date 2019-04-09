В ближайшей перспективе доллар и евро потеряют по 1,5 рубля

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

— Во вторник, 9 апреля, выхода реально значимой экономической статистики в России или на международных рынках не планируется. Так что рубль вполне может еще на один день сохранить нынешний коридор неспешных колебаний в границах от 64,80 до 65,65 рубля за доллар. Однако в самой ближней перспективе рубль, скорее всего, вернется к укреплению. И вероятней, что это случится уже в среду либо к началу следующей недели.

Ожидаем дрейф для начала вновь в направлении отметки 64 рубля за доллар и 72 рубля за евро, хотя впоследствии обе валюты могут подешеветь еще на рубль-полтора. Обусловлены такие выводы тектоническими сдвигами в настрое на мировых рынках, где приток капиталов в финансовые инструменты развивающихся рынков, может быть, пока и не напоминает еще полноводную реку, но денежные ручейки в ЮАР, Китай, Индию или Индонезию текут снова все охотнее. И начинают обгонять, во всяком случае по скорости, традиционные консервативные инвестиционные течения как в американские казначейки, так и в облигации стран Европы.

Сложившаяся ситуация вообще лишает инвесторов как такового повода и смысла вкладываться в активы, номинированные что в долларах, что в евро. Ее создает, во-первых, крайне мягкая политика нулевых и отрицательных процентных ставок от Европейского Центробанка . ЕЦБ заявляет, что финансовая политика сохранит у европейцев поддерживающий, стимулирующий экономику оттенок, очевидно, и после декабря, а то и к марту-июню 2020 года. Во-вторых, отсутствие планов дальше повышать все это время ставки у чиновников из Федрезерва США . В-третьих, схлопывание показателей экономической активности у тех и у других.

Усилятся ли настроения хедж-фондов и деловых кругов — держаться пока от ведущих двух валют подальше? Главный день, чтобы понять пульс рынков на нынешней неделе — конечно, среда.

Поскольку сначала (в 14.45 по Москве) отзаседает ЕЦБ, и на последующей в 15.30 пресс-конференции у Марио Драги на руках все козыри, чтобы подтвердить еще раз свои самые мягкие и осторожные намерения. А в это же время американское бюро статистики опубликует цифры потребительской инфляции, которая снижается 6 из 7 последних месяцев подряд и скатилась за это время с пика 2,9 процента уже на уровень 1,5 — что явно говорит о спаде покупательского спроса и совсем не добавляет доллару очков.

Опрошенные Bloomberg эксперты (в среднем) оценивают как возможный разовый скачок инфляции до 1,8 процента (чего может легко и не произойти). Но даже если это будет именно так, то доллару данный факт может дать сейчас лишь очень кратковременную передышку. Оценочных настроений на замедление в западных экономиках данные за один месяц с ходу не поменяют.

Из развивающихся экономик международные инвесторы не спешат вкладываться разве что в страны с совсем уж неустойчивой валютой: в ту же Аргентину. Почти все остальные валюты emerging markets подхватывают достаточно оперативно, как только заканчиваются поводы для предыдущего витка временной слабости. Так происходит и с южноафриканским рэндом, с индийской и индонезийской рупиями, и даже с не слишком-то устойчивым в последний год бразильским реалом.

Российский рубль "страдал" в 2018 году незаслуженно не только при достаточно дорогой нефти, но и при явно улучшающихся внешнеторговых оборотах остальных секторов. Так что рублевые активы общий тренд не обойдет стороной. И вряд ли инвесторов оттолкнут наши недостаточные, увы, по-прежнему, темпы роста производства, стагнация доходов населения, а, значит, и внутренней выручки предприятий, или слишком медленная переориентация нашего экспорта на несырьевые источники доходов.

Ведь вкладываются и зарубежные, и наши инвесторы — по большей части не в те бумаги, которые критично завязаны на экономические показатели компаний или отраслей, а в денежные инструменты со строго фиксированными и гарантированными выплатами по купонам раз в полгода. То есть в облигации федерального займа (ОФЗ) и опять-таки в облигации, рублевые или валютные, крупнейших наших компаний.

На прошедшем 3 апреля аукционе по ОФЗ Минфин очередные выпуски в очередной раз разместил с ажиотажем: на 83 миллиардов рублей, а спрос доходил и вовсе до 146 миллиардов.

Напомню, что прошлой осенью на пике санкционных страхов нечасто удавалось разместить бумаги и на плановые 35 миллиардов рублей. Так что очевидно: тень санкций сейчас никто из инвесторов всерьез уже не опасается. Несмотря на вносимые в конгресс США новые проекты то более, то менее "адских" законов, которые изрядно надоели уже и американским сенаторам. Даже если что-то там они и примут, в конце концов на регулярности выплат по купонам, уже размещенным выпускам облигаций, это никак не скажется.

План Минфина по размещению ОФЗ на 1 квартал (450 миллиардов рублей) уже был успешно перевыполнен. А планка по заимствованиям в облигациях на второй квартал поставлена еще выше: на уровне 600 миллиардов рублей.