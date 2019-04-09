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Индекс Мосбиржи побил очередной рекорд 

Банки.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи достиг очередного исторического максимума после того, как превысил 2 560 пунктов на закрытии торгов 8 апреля.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 562,78 пункта. Индекс РТС подрос на 0,36% до отметки 1 244,61.
«Российский фондовый рынок, как это часто бывает, двигался своим путем, демонстрируя изрядный оптимизм. На фоне повышения цены на нефть индекс РТС вырос на 1,17%, а индекс Московской биржи — на 0,75%. Сегодня утром азиатские индексы растут, хотя некоторые китайские индексы в небольшом минусе. Мы ожидаем открытия биржевых торгов в России в «зеленой» зоне, наш прогноз по индексу РТС на сегодня 1 210—1 280 пунктов, по индексу Московской биржи — 2 550—2 620 пунктов », — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Банки.ру: последние новости
Рубль умеренно слабеет к доллару и евро в начале валютных торгов Депутат: «Мы на пороге рецессии мировой экономики» ​Индексы РФ завершили торги ростом
Комментарии
Рынки , Наталья Мильчакова , Московская биржа
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