Индекс Мосбиржи побил очередной рекорд

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи . Индекс Мосбиржи достиг очередного исторического максимума после того, как превысил 2 560 пунктов на закрытии торгов 8 апреля.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 562,78 пункта. Индекс РТС подрос на 0,36% до отметки 1 244,61.