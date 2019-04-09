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Биржи Европы снижаются на угрозе новых пошлин США на импорт из ЕС 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются на опасениях введения Соединенными Штатами новых пошлин на товары из Евросоюза из-за его субсидий Airbus, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.41 мск британский индекс FTSE 100 потерял 0,13%, до 7442,75 пункта, французский CAC 40 — 0,1%, до 5466,48 пункта, немецкий DAX — 0,17%, опускаясь до 11942,91 пункта.
Как сообщил ранее во вторник офис торгового представителя США, Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Предварительный список таких товаров включает в себя гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие. Кроме того, в список включены лососевое филе, крабы, сыры, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многие другие позиции. Пошлины могут коснуться четырех стран: Франции, Германии, Испании и Великобритании.
США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма — предмет разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом.
Вместе с тем, рынки также ждут заседания ЕЦБ, которое состоится в среду. В марте регулятор отсрочил повышение процентной ставки как минимум на 2020 год и сообщил о новой программе целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO), которая продлится с сентября 2019 года по март 2021 года. Трейдеры ждут, что по итогам апрельского заседания ЕЦБ сообщит новые подробности о программе.
Трейдеры также обратили внимание на новости о том, что французский банк Societe Generale планирует сократить около 1,6 тысячи рабочих мест в подразделении глобального банкинга и инвестиционных решений (Global Banking & Investor Solutions). Из этого числа 750 сокращений придется на Францию. Акции банка на этих сообщениях дорожают на 0,25%.
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Рынки , ВТО , ЕС , ЕЦБ
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