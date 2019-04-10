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МЭР спрогнозировало укрепление рубля в 2019 году 

Парламентская газета + ещё 6 10 апреля 2019
Министерство экономического развития РФ повысило среднегодовой прогноз по курсу рубля с 66 рублей до 65,1 рубля за доллар. Это следует из опубликованного ведомством обзора «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы».
6 марта министр экономического развития Максим Орешкин на «правительственном часе» в Госдуме сообщил, что подконтрольное ему ведомство понизило прогноз по курсу рубля на текущий год до 66 рублей за доллар.
К сегодняшнему МЭР скорректировало прогноз курса национальной валюты по отношению к доллару на текущий год. Согласно ожиданиям ведомства, в течение года в пользу укрепления национальной валюты будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара к евро.
В то же время ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии, продолжение сверхнормативных интервенций Центробанка РФ на валютном рынке и снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами ослабления курса рубля.
«В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за 2019 год составит 65,1 рубля за доллар», — говорится в докладе.
При этом, по данным МЭР, в 2020 году курс доллара составит 64,9 рубля за доллар, в 2021 году — 65,4 рубля, в 2022 году — 66,2, в 2023 году — 67 рублей, а в 2024 году — 68,6 рубля за доллар.
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Комментарии9
Рынки , Видео , Максим Орешкин , Госдума , Минэкономразвития , Центральный банк России
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