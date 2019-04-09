Обрушились курсы евро и доллара

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ЦБ так решил: доллар и евро обрушились 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Центральный банк России снизил официальный курс доллара и евро к рублю сразу на 57 и 39 копеек соответственно. Об этом свидетельствует сайт регулятора.
Курс американской валюты, установленный ЦБ на 9 апреля, составляет 65,3 рубля, а на 10-е — уже 64,7. Курс евро от Центробанка на сегодня — 73,3 рубля, а на завтра — 72,9.
В последний раз регулятор оценивал доллар дешевле 65 рублей, а евро дешевле 73-х 30 марта — 64,7 и 72,7 соответственно.
Сегодня же Центральный банк представил статистические данные об основных производных показателях динамики обменного курса рубля по итогам первого квартала 2019 года.
Согласно им, индекс номинального курса рубля к доллару по сравнению с декабрем 2018-го прирос на 1,8%, к евро — на 2%, индекс реального курса рубля к доллару прирос на 2,6%, к евро — на 3,3%.
При этом индекс и номинального, и реального курса рубля и к доллару, и к евро обесценился по сравнению с аналогичным периодом 2018-го: номинального к доллару — на 14%, номинального к евро — на 7%, реального к доллару — на 10,9%, реального к евро — на 3,5%.
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Рынки , Видео , Центральный банк России , Евро , Доллар
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