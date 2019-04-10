Май станет для рубля определяющим месяцем

— Рубль начал апрель на позитивной ноте, укрепившись к 9 апреля более чем на 1,5 процента в паре с долларом. Поводом для такой динамики стали преимущественно хорошие данные по мировой экономике.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за март вырос до 50,8 при 50,1 ожидавшемся, а аналогичный показатель в РФ неожиданно повысился до 52,8. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США подскочило в марте на 196 тысяч при постепенно снижающихся инфляционных ожиданиях. В частности, средняя почасовая зарплата выросла всего на 0,1 процента против ожиданий на уровне 0,2.

Такие данные показывают, что, с одной стороны, мировая экономика все еще находится в неплохой форме, но с другой демонстрирует замедление инфляции, что продолжит выступать за стимулирующую денежно-кредитную политику в ближайшем будущем. Дополнительным позитивным фактором для всех рисковых активов остаются успешные переговоры по торговым договоренностям между Китаем и США.

В целом, из событий апреля, которые могут повысить волатильность рубля, стоит выделить заседание Банка России (26 апреля) и возможные санкции против РФ. Заседание ЦБ РФ, скорее всего, не принесет сюрпризов, и ставки останутся на прежних уровнях. При этом по санкциям ключевым моментом является то, будет ли затронут банковский сектор России и государственный долг. Если нет, то ввод санкций для российской валюты может даже стать умеренно-позитивным моментом, так как сейчас инвесторы включают в курс более негативный вариант развития событий.

Теперь, что касается других значимых для рубля моментов. По нефти, на мой взгляд, становится все больше факторов для коррекции. В частности, на прошлой неделе по данным EIA, запасы в американских нефтехранилищах подскочили на 7,24 миллиона баррелей, а добыча выросла на 100 тысяч баррелей в сутки. При этом количество активных буровых в США на прошлой неделе подскочило сразу на 15 установок. Ключевым поводом в пользу продолжения роста пока является усиление напряженности в Ливии и Венесуэле. Впрочем, данные тренды политической напряженности, на мой взгляд, являются скорее краткосрочными и могут довольно быстро сойти на нет.

Тем временем выплаты по внешним заимствованиям компаний РФ в валюте в апреле практически максимальные за год (3,8 миллиарда против 2,8 миллиарда долларов в марте). А больших налоговых выплат, способных поддержать рубль (как было в марте) не ожидается. Покупки ЦБ РФ для Минфина в апреле по сравнению с мартом немного снизились (примерно на 3 миллиарда рублей в день), но все равно являются умеренным негативом для национальной валюты.

В свою очередь реальные ставки в России в целом остаются высокими (около 2,5 процента), хотя не такими, как в некоторых других развивающихся странах. В Турции, например, они превышают 4 процента, а в Индии 3,5 процента. Впрочем, в России при таких ставках минимальные риски в виде очень незначительной долговой нагрузки при существенных резервах. Данный момент продолжит привлекать иностранный капитал в ОФЗ, поддерживая рубль.

В целом, считаю наиболее вероятным все-таки незначительное ослабление рубля в апреле как к евро, так и к доллару. Первой целью в этом плане может стать 66 по паре доллар/рубль и 75 — по евро/рубль.

И тем не менее, апрель не связан с большим количеством важных событий, и даже, наоборот, здесь ожидается, скорее всего, некоторое снижение волатильности. Многие участники повременят с покупками в преддверии сразу нескольких ключевых событий мая, которые могут стать определяющими для рубля. Их три.

Первое. Итоги очередного заседания ФРС США будут подведены 1 мая.

Второе. ОПЕК+ снова обсудит ключевые договоренности.

Третье. Торговое соглашение между Китаем и США, не исключено, будет подписано во второй половине мая.