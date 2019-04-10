Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.62
$
64.57
72.90
72.82
Прогноз
15.04 – 22.04
$
66.02
71.79
Индексы и котировки Brent
71.48
+0.25 Золото
1304.26
–0.08 РТС
1263.55
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
11.04
1.1282
+0.0036
27.03
1.1246
08.04
28.03
17.03

Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне снижения Уолл-стрит 

Прайм 10 апреля 2019
Фото: globallookpress.com
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики на фоне снижения котировок Уолл-стрит на опасениях развития торгового конфликта между США и Европой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,11% — до 3237,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на символические 0,03%, до 1783,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,3% — до 30065,54 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,27% — до 2219,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6227,6 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,58%, опускаясь до 21676,83 пункта.
Биржи США завершили вторник в минусе. S&P 500 прервал восьмидневный рост в ожидании сезона отчетностей и на фоне заявлений по поводу новых пошлин на товары из ЕС.
Во вторник офис торгового представителя США сообщил, что Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Позднее президент страны Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут пошлины на европейские товары общей стоимостью 11 миллиардов долларов.
"На этот раз США и Евросоюз обмениваются угрозами и объявляют взаимные пошлины из-за субсидий производителям самолетов… Это мелочь по сравнению с размолвкой США и Китая, но она болезненна для настроений на торгах", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
Инвесторы также отреагировали на новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ). В апрельском докладе фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год на 0,2 процентного пункта, до 3,3% из-за глобальной неопределенности и торговых войн.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ в основном дешевеют на бирже в Лондоне Рубль должен отреагировать на взлет нефти и уйти под отметку 65 за доллар Нефть дешевеет на данных по росту запасов в США
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ЕС , Международный валютный фонд , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЕК назвали решение проблемы с «Северным потоком-2»
Лукашенко задумал проучить «обнаглевшую» Россию
«Отравляют отношения»: Германия о санкциях США
США признали бессилие: «Северный поток-2» не остановить14
Подсчитаны убытки россиян на форексе2
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Удар по России: Киев запретил банки
Экономика Статьи
США признали бессилие: «Северный поток-2» не остановить
Экономика Статьи
100 рублей: Путин одобрил новый сбор
Личный счет Другое
Сбербанк прояснил ситуацию с крупным сбоем
Компании
Жизнь в долг: Лукашенко пошел по миру
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение