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Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне снижения Уолл-стрит 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики на фоне снижения котировок Уолл-стрит на опасениях развития торгового конфликта между США и Европой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,11% — до 3237,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на символические 0,03%, до 1783,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,3% — до 30065,54 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,27% — до 2219,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 6227,6 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,58%, опускаясь до 21676,83 пункта.
Биржи США завершили вторник в минусе. S&P 500 прервал восьмидневный рост в ожидании сезона отчетностей и на фоне заявлений по поводу новых пошлин на товары из ЕС.
Во вторник офис торгового представителя США сообщил, что Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Позднее президент страны Дональд Трамп написал в Twitter, что США введут пошлины на европейские товары общей стоимостью 11 миллиардов долларов.
"На этот раз США и Евросоюз обмениваются угрозами и объявляют взаимные пошлины из-за субсидий производителям самолетов… Это мелочь по сравнению с размолвкой США и Китая, но она болезненна для настроений на торгах", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
Инвесторы также отреагировали на новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ). В апрельском докладе фонд ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год на 0,2 процентного пункта, до 3,3% из-за глобальной неопределенности и торговых войн.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ЕС , Международный валютный фонд , Reuters
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