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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
10 апреля 2019
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 18 копеек — до 64,75 рубля.
Курс евро снизился на 15 копеек и составил 72,99 рубля.
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