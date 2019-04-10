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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 18 копеек — до 64,75 рубля.
Курс евро снизился на 15 копеек и составил 72,99 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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