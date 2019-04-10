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По итогам 2019-го: Минэкономики предсказало курс доллара 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Reuters
Доллар будет стоить 65,1 рубля по итогам 2019 года, свидетельствуют «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы». Документ был подготовлен Минэкономразвития и опубликован на его сайте.
Согласно представленной вчера статистике Центрального банка, номинальный курс доллара к рублю в первом квартале 2019 года составил 66,11.
В Министерстве экономического развития отмечают, что ожидали несколько иного — 64,2. Тем не менее там ждут, что по итогам года обменный курс российской валюты составит 65,1 за доллар.
В ведомстве считают, что укреплению рубля поспособствуют ослабление доллара к евро, сокращение оттока капитала по финансовому счету, приток иностранных инвестиции на рынок облигаций федерального займа и слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики.
В то же время укрепиться сильнее рублю помешают ряд негативных факторов — сверхнормативные интервенции ЦБ на валютном рынке, снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта и ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики во втором полугодии 2019-го.
Комментарии1
Рынки , Экономика , Минэкономразвития , Центральный банк России , Доллар
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