Биржи Европы в основном растут после выхода статистики в Великобритании

Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно растут после выхода позитивной статистики по промышленности Великобритании и в ожидании итогов заседания Европейского центробанка , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.43 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,08%, до 7419,75 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,36%, до 5456,07 пункта, немецкий DAX прибавлял 0,44%, увеличиваясь до 11902,43 пункта.

По данным национального статистическое бюро Великобритании, объем промышленного производства в стране в феврале вырос на 0,6% по сравнению с январем, а в годовом выражении — на 0,1%. Показатели оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали, что объем промпроизводства в отчетном месяце вырос на 0,1% к январю и снизился на 0,9% в годовом исчислении.

Акции британской сети супермаркетов Tesco растут после сообщения о том, что прибыль сети до налогов по итогам 2018 года выросла на 28,8% — до 1,67 миллиарда фунтов стерлингов, а выручка увеличилась на 11%, до 63,9 миллиарда фунтов.

Между тем инвесторы ждут решения ЕЦБ по итогам заседания в среду. Как пишет агентство Рейтер, рынок ожидает сохранения процентной ставки регулятора, однако будет сконцентрирован на более подробной информации по поводу нового раунда кредитования банков с сентября текущего года.