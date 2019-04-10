Бумаги компаний РФ в основном дорожают на бирже в Лондоне

Бумаги российских компаний в среду в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь расписки TCS Group, "Магнита" и "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.21 мск GDR "Роснефти" росли в стоимости на 0,98%, до 6,49 доллара, "Лукойла" — на 0,11%, до 87,98 доллара, "Новатэка" — на 0,73%, до 178,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,6%, до 5 долларов, "Газпром нефти" — на 1,34%, до 26,55 доллара.

Цена расписок ВТБ увеличивалась на 0,9%, до 1,18 доллара, Сбербанка — на 2,33%, до 15,29 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,38%, до 18,53 доллара.

Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,65%, до 22,36 доллара, "Северстали" — на 0,97%, до 16,16 доллара, НЛМК — на 1,02%, до 26,77 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" опускалась на 1,33%, до 13,92 доллара, "Ленты" — на 0,21%, до 3,57 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,94% — до 2,8 доллара.