Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.62
$
64.59
72.90
72.78
Прогноз
15.04 – 22.04
$
65.50
73.70
Индексы и котировки Brent
71.61
–0.01 Золото
1307.71
–0.02 РТС
1262.48
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
10.04
1.1274
+0.0028
27.03
1.1246
07.04
27.03
15.03

В Калининградской области выявили финансовые нарушения на 666,5 млн рублей за год 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
На заседании бюджетного комитета Калининградской областной думы заслушали отчёт о работе региональной Контрольно-счётной палаты за 2018 год. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
Как заявил руководитель палаты Леонид Сергеев, была проверена законность и обоснованность использования бюджетных средств на 9,8 млрд рублей. Выявлено 533 финансовых нарушения на 666,5 млн рублей.
12 материалов палата направила в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Ранее Udm-info сообщало, что Контрольный комитет Удмуртии обнаружил нарушений на 2,5 млрд рублей в 2018 году.
RT на русском: последние новости
США возобновили поставки венесуэльской нефти Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро
Рынки , Леонид Сергеев , МВД , Udm-info.ru , Интернет-портал "Янтарный край"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Petrobras продаст три ветки газопровода
От «Газпрома» сбежал британский партнер15
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился9
США объявили решение по «Северному потоку — 2»75
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
Удар по России: Киев запретил банки
Экономика Статьи
100 рублей: Путин одобрил новый сбор
Личный счет Другое
Сбербанк прояснил ситуацию с крупным сбоем
Компании
Жизнь в долг: Лукашенко пошел по миру
Экономика Статьи
Россияне назвали достойную зарплату
Личный счет
Обрушились курсы евро и доллара
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение