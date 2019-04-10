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В Калининградской области выявили финансовые нарушения на 666,5 млн рублей за год 

RT на русском 13 часов назад
Фото: ТАСС
На заседании бюджетного комитета Калининградской областной думы заслушали отчёт о работе региональной Контрольно-счётной палаты за 2018 год. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
Как заявил руководитель палаты Леонид Сергеев, была проверена законность и обоснованность использования бюджетных средств на 9,8 млрд рублей. Выявлено 533 финансовых нарушения на 666,5 млн рублей.
12 материалов палата направила в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
Ранее Udm-info сообщало, что Контрольный комитет Удмуртии обнаружил нарушений на 2,5 млрд рублей в 2018 году.
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Рынки , Леонид Сергеев , МВД , Udm-info.ru , Интернет-портал "Янтарный край"
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