В Калининградской области выявили финансовые нарушения на 666,5 млн рублей за год

На заседании бюджетного комитета Калининградской областной думы заслушали отчёт о работе региональной Контрольно-счётной палаты за 2018 год. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

Как заявил руководитель палаты Леонид Сергеев , была проверена законность и обоснованность использования бюджетных средств на 9,8 млрд рублей. Выявлено 533 финансовых нарушения на 666,5 млн рублей.

12 материалов палата направила в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее Udm-info сообщало, что Контрольный комитет Удмуртии обнаружил нарушений на 2,5 млрд рублей в 2018 году.