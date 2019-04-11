Экономист рассчитал время, когда доллар начнет расти

Дмитрий Александров , главный стратег УНИВЕР Капитал, специально для "Российской газеты":

— Нефтяное ралли последних недель и оказавшиеся лишь простой формальностью разговоры о новых радикальных антироссийских санкциях со стороны США сформировали для рубля прекрасный новостной фон.

Рост аппетита к риску и покупки активов развивающихся рынков, сменившие краткосрочный, но мощный отток капитала, также толкают рубль вверх. Спрос на ОФЗ рекордный и нерезиденты не остаются в стороне, увеличивая рублевые вложения.

Наиболее вероятным мы видим движение курса рубля против евро и доллара на ближайшее время в диапазонах 71,3-74,2 и 63,9-66,2, соответственно.

В то время, как рубль продолжает испытывать фундаментальную поддержу, евро остается в тисках неопределенности по Brexit, который уже всех изрядно утомил. Одновременно и нервозность на любые новые заявления относительно него тоже снизилась. В результате единая европейская валюта не может подняться выше 1,13 в паре с долларом, в то время как фунт весьма уверенно чувствует себя на уровне 1,30 против "американца".

Дополнительное давление на евро оказывают и намерения президента США Дональда Трампа начать новый решительный натиск на европейских партнеров, которые "ущемляют" американскую экономику. В случае, если договоренности с Китаем будут достигнуты, и встреча в конце мая закончится триумфом, новая торговая война, теперь уже с ЕС , может стать очень драматичным эпизодом для рынков, в том числе валютных.

В ближайшее время существенных изменений может не произойти, если не сработает ни один из потенциальных рисков. Проблема как раз в том, что их слишком много и вероятность срабатывания хотя бы одного довольно велика. Не будем забывать, что американские законодатели устали не от санкций против России, а от их бессмысленности и требуют более решительных мер.

Ситуация в Ливии также меняется быстро, а азиатским партнерам, преимущественно закупающим нефть у Ирана, Трамп может великодушно пойти навстречу и продлить льготный период.

Так что расслабляться не стоит — время высокой волатильности не прошло. И, в случае укрепления рубля, к середине июня стоит задуматься о вероятном развороте курса вниз, тем более, что сезонность таких колебаний говорит в пользу локального ослабления нашей валюты в середине лета и в середине осени.