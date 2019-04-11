Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 11 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,35 рубля. Курс евро повысился на 9 копеек и составил 72,57 рубля.