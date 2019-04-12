К лету рубль получит шанс хорошо укрепиться

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

— Российский рубль очень неплохо смотрелся в первой половине апреля. С начала месяца доллар в паре с российской валютой снизился на 1,1 процента, евро — на 0,7 процента.

В пользу рубля сыграло практически все, что можно было назвать рыночным драйвером — от сырьевого ралли до повышенного интереса к аукционам по размещению ОФЗ, от волатильности доллара на мировой арене до спада интереса к доллару как защитному активу.

Краткосрочный торговый диапазон по доллару (здесь имеется в виду перспектива ближайших нескольких дней), предполагает торги в пределах 64,15-65 рублей за доллар, а в диапазоне 5-7 дней — 63,89-65,75 рубля за доллар. Мир сейчас в равновесии, и рубль это очень чутко ощущает.

Тем не менее, у рубля всего два фактора стабильности и две возможности для роста далее. Первый — это дорогая нефть, которая держится у годовых максимумов на фоне постоянно возникающих политических "пожаров" на Ближнем Востоке. Чуть ранее поводы для нефтяного ралли давала Ливия, теперь это Сирия. Подобные драйверы горячо любимы рыночными спекулянтами и отлично отыграются в котировках.

Второй фактор — отсутствие обострений в геополитическом вопросе. Сюда входит и молчание США в процессе ужесточения антироссийских санкций, и нейтральная позиция России в мировых вопросах, и сосредоточенность властей на активизации внутреннего роста.

В комплексе все это привлекает внимание мировых инвесторов к рынку ОФЗ, что позволяет Минфину хорошо продавать госдолг и привлекать нужный объем финансовых средств по интересной цене.

Пока нефть дорогая, рубль будет держаться на плаву, хотя долго игнорировать рост запасов сырья в США и сокращение мирового спроса на энергоносители вряд ли получится. Черное золото будет дорогим еще какое-то время, но во втором полугодии цены на него могут заметно снизиться. Это видно в заключениях МВФ , например, и даже Минэкономразвития

Что касается санкционной части катализаторов, то здесь никаких гарантий продолжительности затишья нет и быть не может. Россия, как ни крути, остается под западными санкциями, и они периодически будут напоминать о себе.

Вероятность того, что до середины лета нефть будет поддерживать рубль, очень высока — около 75 процентов. Вероятность того, что США вернутся к санкционным ужесточением в ближайшие месяцы, сейчас сглажена и составляет 25 процентов.

Однако стоит понимать, что очень сильный и дорогой рубль российской экономике, бюджету и экспортерам не нужен. Он сведет на нет все предыдущие усилия по активации притока денег в казну. Сейчас это самое важное. Иначе нечем будет финансировать государственные проекты.

Следовательно, среднесрочный торговый диапазон (до начала лета) по доллару вряд ли выйдет за пределы отметок 62-67 рублей (сейчас 64,70), по евро — 72-76 рублей (72,80).

На более долгосрочный период делать прогноз сейчас бессмысленно, потому что за лето на рынке может произойти все, что угодно, вплоть до резкого ужесточения или полной отмены санкций.