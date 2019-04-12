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Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,41%, составив $63,84 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,35% — до $71,08 за баррель.
RT на русском: последние новости
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро США возобновили поставки венесуэльской нефти Курс доллара упал ниже 65 рублей
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