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Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,41%, составив $63,84 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,35% — до $71,08 за баррель.
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