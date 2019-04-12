Курс доллара: рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 12 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 32 копейки — до 64,61 рубля. Курс евро повысился на 25 копеек и составил 72,73 рубля.