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Курс доллара: рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
globallookpress.com
Комментарии
На открытии торгов в пятницу, 12 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 32 копейки — до 64,61 рубля.
Курс евро повысился на 25 копеек и составил 72,73 рубля.
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