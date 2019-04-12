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Курс доллара: рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На открытии торгов в пятницу, 12 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 32 копейки — до 64,61 рубля.
Курс евро повысился на 25 копеек и составил 72,73 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Евро , Доллар
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