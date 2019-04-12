Фондовые торги в России начались в «зеленой зоне»

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 559,91 пункта. Индекс РТС подрос на 0,27% до отметки 1 248,48.