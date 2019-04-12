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Фондовые торги в России начались в «зеленой зоне» 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 559,91 пункта. Индекс РТС подрос на 0,27% до отметки 1 248,48.
«Противоречивый внешний фон не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 525—2 575 пунктов, по индексу РТС — 1 235—1 260 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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