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Биржи АТР закрылись без единой динамики на статистике из КНР 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы смешанной динамикой на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая за март, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 3188,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1738,52 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 29909,76 пункта, южнокорейский KOSPI — прибавил 0,41%, поднявшись до 2233,45 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,85%, до отметки в 6251,3 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,73%, до 21870,56 пункта.
Участники торгов обратили внимание на неоднозначные данные таможенного управления КНР. С одной стороны, экспорт Китая в марте вырос на 14,2% в годовом выражении после падения на 20,8% в феврале. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 7,3%. В то же время импорт Китая сократился на 7,6%, хотя эксперты ждали снижения лишь на 1,3%.
"Поддержку японскому рынку оказало ослабление иены", — считают аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс.
Курс доллара к иене поднимается до 111,88 иены за доллар со 111,65 иены днем ранее.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказали корпоративные новости из Японии. Так, китайская ENN Ecological Holdings, претендовавшая на покупку бизнеса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США японской компании Toshiba Corporation, отменила сделку. Акции Toshiba по итогам торгов подешевели на 2,7%.
Прайм: последние новости
Биржи Европы растут на внутренней статистике Биржи АТР не демонстрируют единой динамики в ожидании статистики из КНР Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 65,41 рубля
Комментарии
Рынки , Федеральная таможенная служба , France-Presse
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