Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.20
$
64.40
72.61
72.85
Прогноз
15.04 – 22.04
$
65.31
73.26
Индексы и котировки Brent
71.63
+0.03 Золото
1293.51
+0.08 РТС
1257.21
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
12.04
1.1319
+0.0096
28.03
1.1222
09.04
29.03
18.03

Курс доллара: официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро — на 18 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 13 апреля.
Курс доллара повысился на 11,8 копейки, составив 64,5171 рубля (64,3991 рубля на 12 апреля). Курс евро вырос на 18,47 копейки до 72,8398 рубля (72,6551 рубля на 12 апреля).
На валютных торгах Московской биржи, где утром доллар не мог определиться с динамикой, а евро демонстрировал однозначное укрепление к рублю, картина ближе к середине дня изменилась. На 12:27 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 27 копеек и составил около 64,35 рубля. Евро на тот же момент времени был лишь на 3 копейки дороже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,76 рубля, а на 12:35 тоже уже был в «красной зоне» с курсом на уровне 72,7 рубля (минус почти 3 копейки).
Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,26—64,64 рубля за доллар и 72,64—72,96 рубля за евро.
Банки.ру: последние новости
Рубль укрепляется в начале торгов Фондовые торги в России начались в «зеленой зоне» ​Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в начале 2020 года
Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умираем в бедности: почему доходы россиян не растут
В России исчезнет сотня банков
Калви дома, но без связи: вернутся ли инвесторы в Россию
Польша сократила закупки нефти в России
Цены на нефть оказались зависимы от войны в Ливии
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
«Обнаглели»: Москва меняет отношение к Лукашенко
Экономика Статьи
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Удар по России: Киев запретил банки
Экономика Статьи
США признали бессилие: «Северный поток-2» не остановить
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение