«Почувствуем на себе»: Силуанов о снижении цен на нефть

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне почувствуют на себе эффект от снижения цен на нефть, если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе", — отметил Силуанов.

Однако он добавил, что существенных последствий для экономики в этом случае не наступит.

"Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть", — подчеркнул Силуанов.