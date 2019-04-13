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«Почувствуем на себе»: Силуанов о снижении цен на нефть 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне почувствуют на себе эффект от снижения цен на нефть, если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе", — отметил Силуанов.
Однако он добавил, что существенных последствий для экономики в этом случае не наступит.
"Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть", — подчеркнул Силуанов.
Ранее сообщалось, что министр энергетики Александр Новак рассказал о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.
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Рынки , Экономика , Антон Силуанов , Александр Новак
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