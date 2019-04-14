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Каким будет рубль при нефти в 40 долларов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
И уже появились первые прогнозы. "На мой взгляд, от сделки ОПЕК+ вряд ли откажется, — сообщил "Российской газете" начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян. — Она успешно выполняется, и цены на нефть на нее также реагируют. Но даже, если допустить, что от этой сделки откажутся, не думаю, что нефть упадет настолько сильно. Скорее можно ожидать уровня 50-55 долларов за баррель".
Нарек, а что будет с курсом рубля, если все-таки мы увидим нефть за 40 долларов?
Нарек Авакян: Если нефть упадет до 40 долларов за баррель, то в этом случае рубль будет в районе 70-72 за доллар и 82-85 за евро. Этого курса хватит, чтобы оставить положительным платежный баланс и не создавать дополнительных инфляционных рисков.
Известно, что для российской экономики не выгоден слишком сильный рубль. Назовите оптимальные его курсы к доллару и евро. За какие границы их не следует выпускать?
Нарек Авакян: Что касается пределов укрепления рубля, который был бы безболезнен для экономики, то, по моим подсчетам, это примерно 52-55 за доллар и 62-65 за евро. Если рубль будет выше этих значений, то у промышленности действительно возникнут проблемы с конкурентоспособностью, особенно на внешнем рынке.
Но в целом в среднесрочной перспективе более крепкий рубль, чем сейчас, был бы выгоден экономике, так как позволил бы увеличить инвестиции в модернизацию промышленности, способствовал бы большему импорту машин и оборудования, позволил бы сделать экономику более инновационной. В данном вопросе очень важно находить компромисс — не должно быть ситуации слишком сильной и слишком слабой валюты, необходимо искать золотую середину.
Какие факторы могут в будущем повлиять на динамику курса российской валюты? Как в этом плане вы рассматриваете законопроект о продлении амнистии капиталов до 2020 года, который был внесен в Госдуму в пятницу?
Нарек Авакян: Продление амнистии капитала — это безусловно позитивная новость, так как косвенно означает, что данный механизм работает. То есть бизнес активно пользуется возможностью возвращать капиталы в Россию.
Однако, что касается влияния данной амнистии на курс рубля, то вряд ли можно ожидать какой-то сколько-нибудь значимой реакции российской валюты на это событие, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
А если заглянуть дальше в будущее, когда законопроект будет принят?
Нарек Авакян: Чтобы рубль укрепился хотя бы в среднесрочной перспективе, необходимо действительно массовое применение такого механизма в отношении вывезенных за рубеж капиталов.
В этом случае укрепление национальной валюты действительно возможно, но несущественно — в пределах 5-6 процентов, и это укрепление будет не одномоментным, а растянутым во времени (как минимум на полгода). Это связано с тем, что процесс будет фундаментальным — то есть динамика курса будет зависеть не от рыночных настроений трейдеров, а от потоков капитала. Иными словами, рубль в данном контексте может укрепиться только по естественным причинам.
Но все-таки более важное влияние на курс рубля оказывает экономическая политика, которую проводят власти и ЦБ. И пока мы фиксируем, например, резкий рост оттока капитала. В первом квартале чистый отток превысил 25 миллиардов долларов.
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Рынки , Экономика , БКС Брокер , Госдума , Центральный банк России , "Российская газета"
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