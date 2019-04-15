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Рост котировок акций отмечен на фондовых биржах Китая 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Новая неделя на фондовом рынке Китая началась с подъема котировок на фоне данных о росте объема банковского кредитования в КНР и оптимизма по поводу продвижения торговых переговоров с США. Главные индикаторы бирж Шанхая и Шэньчжэня повысились на 1,41% и 1,6%, соответственно, свидетельствуют данные этих площадок.
В Гонконге индекс Hang Seng укрепился на 210 пунктов (0,7%) и достиг значения 30119.
В минувшие выходные министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон и Пекин близки к тому, чтобы приступить к финальной части переговоров по соглашению, которое призвано положить конец торговой войне. Оптимизм инвесторов также вызвала публикация статистических данных, свидетельствующих о более значительном, чем ожидалось росте банковского кредитования в стране в марте.
Положительная динамика наблюдается по всему спектру акций. Более чем на 5% подорожали ценные бумаги страхового гиганта NCI (New China Life Insurance) и одного из крупнейших китайских застройщиков — Sunac.
Внимание деловых кругов на этой неделе будет приковано к ожидаемой в среду публикации в Пекине данных статистики, касающихся роста ВВП, промышленного производства и розничных продаж по итогам первого квартала года.
ТАСС: последние новости
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