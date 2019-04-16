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Названы ближайшие перспективы курса рубля 

Российская Газета 1 час назад
Настроения на глобальных рынках остаются условно позитивными, курсу рубля позволят сохранить позиции налоговый период и дорогая нефть, считают аналитики. Но ослабить российскую валюту способны внешние факторы.
По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, настроения на рынках остаются приподнятыми, поскольку новостной фон по торговой сделке США и Китая снова пополняется информацией о том, что стороны движутся к финалу в переговорах. В то же время участники рынка вряд ли выпускают из внимания попытки расширения локации торгового противостояния, ЕС и США возвращаются к рассмотрению торговых пошлин, указывает он. Такое положение дел позволяет рублевым активам рассчитывать на сохранение повышенного спроса в условиях рыночного risk-on, негативных шоков для которого в моменте пока не предвидится, считает Покатович.
Краткосрочная перспектива на неделю в рубле будет комфортной, прогнозирует аналитик. Помимо толерантной к риску рыночной конъюнктуры, нефтяных цен выше 70 долларов за баррель и налогового периода фактором поддержки курса рубля могут выступать ожидания рынка в отношении траектории изменения ключевой ставки Банка России, полагает аналитик.
Если "опустить" вопросы целесообразности смягчения монетарных условий, то сам факт наличия вероятности снижения ключевой ставки может "подогревать" спрос инвесторов на российские активы, говорит Покатович. Формирование спроса становится возможным в условиях очередного санкционного затишья, которое, по мнению аналитика, вряд ли продлится долго. Однако в перспективе этой недели курс российской валюты сформируется в диапазоне 63,8-64,9 рубля за доллар, прогнозирует Покатович.
Эта неделя несет в себе определенные вызовы в виде публикации макроэкономической статистики по Китаю, США и ЕС, которая может обострить опасения о возможном замедлении мировой экономики, подчеркивают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. В случае публикации негативной статистики рисковые активы, в том числе и валюты развивающихся стран, существенно подорожавшие с начала года, могут оказаться под давлением, отмечают они. Дополнительным риском для рубля может выступить и возможная публикация частей доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера. Таким образом, рубль может столкнуться с умеренным ослаблением во второй половине недели и вернуться ближе к верхней границе коридора 64-65 рублей за доллар, считают Евдокимова и Жирнов.
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Комментарии
Рынки , Видео , Роберт Мюллер , ЕС , Нордеа Банк , Центральный банк России
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