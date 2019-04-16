Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
16.04
$
64.2469
–0.2702
€
72.7018
–0.1380
ММВБ
16.04 11:00
$
64.2350
–0.0025
€
72.6650
+0.0100
Forex
16.04 11:00
$
64.2433
+0.0033
€
72.6230
–0.0290
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.23
$
64.45
€
72.65
€
72.88
Прогноз
15.04 – 22.04
$
66.00
€
74.10
Индексы и котировки
Brent
70.83
–0.32
Золото
1286.28
+0.15
РТС
1247.59
–0.22
Динамика валют
EUR / USD
16.04
1.1313
+0.0100
01.04
1.1213
12.04
02.04
21.03
Цены на нефть снижаются
RT на русском
4 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,08%, составив $63,35 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,25% — до $71,00 за баррель.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро
Силуанов заявил, что падение цен на нефть стало бы ощутимым для россиян
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия затеяла молочную войну с Белоруссией
Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»
2
Путин одобрил новый нацпроект
80
«Дорогие» деньги россиян банкам больше не нужны
Кого «отпустят» на ипотечные каникулы
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки
Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет
Статьи
Путин одобрил новый нацпроект
Экономика
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
Чубайс собрался на пенсию
Компании
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
«Обнаглели»: Москва меняет отношение к Лукашенко
Экономика
Статьи
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение