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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,08%, составив $63,35 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,25% — до $71,00 за баррель.
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