Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,08%, составив $63,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,25% — до $71,00 за баррель.