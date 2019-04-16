Бумаги российских компаний во вторник в основном растут в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.37 мск GDR "Роснефти" росли в стоимости на 0,21%, до 6,71 доллара, "Лукойла" — на 0,12%, до 86,92 доллара, "Новатэка" — на 0,36%, до 178,95 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,01%, до 4,91 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,09%, до 27,12 доллара.
Стоимость расписок ВТБ поднималась на 0,26%, до 1,16 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,07%, до 15,06 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,53%, до 19,1 доллара.
Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,11%, до 22,46 доллара, "Северстали" — на 0,5%, до 16,14 доллара, НЛМК — на 0,15%, до 26,28 доллара.
Стоимость расписок "Магнита" уменьшалась на 0,02%, до 13,65 доллара, "Ленты" — увеличивалась на 0,07%, до 3,54 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,84% — до 2,77 доллара.