Бумаги компаний РФ на бирже в Лондоне преимущественно дорожают

Бумаги российских компаний во вторник в основном растут в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

Стоимость расписок ВТБ поднималась на 0,26%, до 1,16 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,07%, до 15,06 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,53%, до 19,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,11%, до 22,46 доллара, "Северстали" — на 0,5%, до 16,14 доллара, НЛМК — на 0,15%, до 26,28 доллара.