Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.23
$
64.45
72.65
72.88
Прогноз
15.04 – 22.04
$
66.00
74.10
Индексы и котировки Brent
70.83
–0.32 Золото
1286.28
+0.15 РТС
1247.59
–0.22
Динамика валют
EUR / USD
16.04
1.1313
+0.0100
01.04
1.1213
12.04
02.04
21.03

Бумаги компаний РФ на бирже в Лондоне преимущественно дорожают 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний во вторник в основном растут в стоимости на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.37 мск GDR "Роснефти" росли в стоимости на 0,21%, до 6,71 доллара, "Лукойла" — на 0,12%, до 86,92 доллара, "Новатэка" — на 0,36%, до 178,95 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,01%, до 4,91 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,09%, до 27,12 доллара.
Стоимость расписок ВТБ поднималась на 0,26%, до 1,16 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,07%, до 15,06 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,53%, до 19,1 доллара.
Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,11%, до 22,46 доллара, "Северстали" — на 0,5%, до 16,14 доллара, НЛМК — на 0,15%, до 26,28 доллара.
Стоимость расписок "Магнита" уменьшалась на 0,02%, до 13,65 доллара, "Ленты" — увеличивалась на 0,07%, до 3,54 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,84% — до 2,77 доллара.
Прайм: последние новости
Биржи АТР растут на ослаблении торговых опасений Бумаги компаний РФ на бирже в Лондоне преимущественно дорожают Силы фондовых "быков" иссякают
Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия затеяла молочную войну с Белоруссией
Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»2
Путин одобрил новый нацпроект80
«Дорогие» деньги россиян банкам больше не нужны
Кого «отпустят» на ипотечные каникулы
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
Путин одобрил новый нацпроект
Экономика
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
Чубайс собрался на пенсию
Компании
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
«Обнаглели»: Москва меняет отношение к Лукашенко
Экономика Статьи
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение