Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.32
$
64.50
72.71
72.90
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.42
72.68
Индексы и котировки Brent
71.35
–0.03 Золото
1284.18
–0.03 РТС
1247.74
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
16.04
1.1304
+0.0091
01.04
1.1213
12.04
02.04
21.03

Биржи КНР закрылись ростом более чем на 2% на внутренней статистике 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Биржи Китая закрылись уверенным ростом во вторник после того, как статданные по рынку жилья страны укрепили надежды на улучшение ситуации в ее экономике, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также завершили торги в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,39%, до 3253,6 пункта. Это самая высокая отметка на закрытии торгов с 22 марта 2018 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 2,09%, до 1760,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,07%, до 30129,87 пункта, южнокорейский KOSPI — прибавил 0,26%, поднявшись до 2248,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до отметки в 6277,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,24%, до 22221,66 пункта.
Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой цены на жилье в Китае в марте выросли на 0,6% в месячном исчислении и на 10,6% в годовом, что стало самым высоким показателем роста с апреля 2017 года.
Статистика по рынку жилой недвижимости в Китае опубликована за день до выхода данных по ВВП страны в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что экономика Поднебесной в первом квартале выросла на 1,4% в квартальном исчислении и на 6,3% — в годовом.
"Данные как из Китая, так и из США в последнее время неизменно хорошие, что свидетельствует о том, что все может быть не так плохо, как об этом говорят", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley).
Прайм: последние новости
Глава Мосбиржи Афанасьев досрочно покинет пост с 15 мая Бумаги компаний РФ на бирже в Лондоне преимущественно дорожают Биржи Европы растут на внутренней статистике
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали заплатить Украине91
Экономике России готовят «подушку безопасности»6
Задержка «Северного потока-2» ослабит Европу1
Россия отказалась верить в конец нефтяной эпохи1
Казань не нужна: Путин развернул ВСМ272
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
Путин одобрил новый нацпроект
Экономика
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
Чубайс собрался на пенсию
Компании
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
«Обнаглели»: Москва меняет отношение к Лукашенко
Экономика Статьи
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение