Биржи КНР закрылись ростом более чем на 2% на внутренней статистике

Биржи Китая закрылись уверенным ростом во вторник после того, как статданные по рынку жилья страны укрепили надежды на улучшение ситуации в ее экономике, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также завершили торги в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,39%, до 3253,6 пункта. Это самая высокая отметка на закрытии торгов с 22 марта 2018 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 2,09%, до 1760,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,07%, до 30129,87 пункта, южнокорейский KOSPI — прибавил 0,26%, поднявшись до 2248,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до отметки в 6277,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,24%, до 22221,66 пункта.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая, согласно которой цены на жилье в Китае в марте выросли на 0,6% в месячном исчислении и на 10,6% в годовом, что стало самым высоким показателем роста с апреля 2017 года.

Статистика по рынку жилой недвижимости в Китае опубликована за день до выхода данных по ВВП страны в первом квартале. Аналитики прогнозируют, что экономика Поднебесной в первом квартале выросла на 1,4% в квартальном исчислении и на 6,3% — в годовом.