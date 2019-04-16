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Минэнерго: эпоха нефти продлится ещё 50-70 лет 

News.ru 3 часа назад
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин посоветовал готовиться к тому, что однажды нефтяная отрасль перестанет быть основным источником пополнения бюджета России. Себестоимость её добычи будет расти.
Век нефти продлится ещё 50-70 лет. Доля нефти снизится, но ее все равно будут потреблять. Не нужно говорить, что все пропало, и бросаться в альтернативные технологии, — передаёт RNS слова замминистра, сказанные им в ходе Национального нефтегазового форума.
Он также добавил, что отрасль должна развиваться даже при цене $50-60 за баррель.
Ранее Сорокин сообщал, что в настоящее время Россия конкурентоспособна практически при любой цене на нефть, однако через 5-15 лет ситуация может существенно измениться. Есть опасность, что, когда в эксплуатацию будут вводиться открываемые сегодня месторождения, положение РФ на кривой предложения будет существенно ухудшаться, считает чиновник. По его словам, рентабельность сохранения текущего уровня нефтедобычи через 10-15 лет вырастет до $30 — $40 за баррель, писал News.ru.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Павел Сорокин , Минэнерго
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