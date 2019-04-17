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Биржи АТР в основном растут на статистике из Китая и Японии 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду после ряда макроэкономических статданных из Китая и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,02% — до 3253,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1767,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,22%, до 30062,47 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,02% — до 2249,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опускался на 0,2%, до 6264,9 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,34%, поднимаясь до 22297,22 пункта.
В центре внимания инвесторов в среду оказалась официальная статистика из Китая, согласно которой ВВП страны в первом квартале вырос на 6,4% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 6,3%. Объем промышленного производства в стране в марте вырос на 8,5% по сравнению с мартом прошлого года, что также превзошло прогнозы аналитиков — они ждали роста показателя на 5,6%. Объем розничных продаж в КНР в марте также вырос на 8,7% в годовом исчислении против прогноза по росту на 8,3%.
"Оказавшиеся лучше прогнозов данные за первый квартал отражают хорошие показатели марта", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший экономист Capital Economics по Китаю Джулиан Эванс-Притчард (Julian Evans-Pritchard).
Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику по внешней торговле из Японии, которая оказалась неоднозначной. Согласно официальным данным, объем экспорта страны в марте сократился на 2,4% в годовом исчислении, при этом аналитики ждали более существенного сокращения — на 2,7%. В то же время объем импорта за указанный период вырос на 1,1%, хотя эксперты ждали роста на 2,6%.
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Рынки , France-Presse
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