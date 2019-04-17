​Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой» зоне

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 571,35 пункта. Индекс РТС вырос на 0,7% — до отметки 1 264,28.

Российский рынок акций в среду, скорее всего, может вновь оказаться в зоне консолидации, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова . По ее прогнозу, дневной ориентир по индексу Мосбиржи — 2550—2570 пунктов, по индексу РТС — 1250—1260 пунктов.