​Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой» зоне 

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 571,35 пункта. Индекс РТС вырос на 0,7% — до отметки 1 264,28.
Российский рынок акций в среду, скорее всего, может вновь оказаться в зоне консолидации, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. По ее прогнозу, дневной ориентир по индексу Мосбиржи — 2550—2570 пунктов, по индексу РТС — 1250—1260 пунктов.
«На внешних площадках инвесторы пребывают в нерешительности, однако в целом глобальный фон остается позитивным. В торговых переговорах между США и КНР отмечается прогресс, финансовые отчетности американских корпораций и банков в среднем выглядят обнадеживающе. Американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, на азиатских биржах наблюдается смешанная динамика. Нефть Brent тестирует уровень 72 за баррель без особых предпосылок к снижению», — комментирует эксперт.