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Bloomberg рассказал о «новом торговом оружии» Трампа 

Газета.Ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: Reuters
В США встревожены тем, что Вашингтон может предоставить Китаю «новое торговое оружие», которое нанесет ущерб американским компаниям, пишет агентство Bloomberg.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон взял на себя обязательства перед Китаем, при этом обе стороны договорились о выполнении соглашения или «конкретных последствиях» в обратном случае. Детали обязательств США и того, как будет действовать правоприменительный механизм, остаются тайной.
Администрация Трампа хочет иметь механизм, который позволил бы ей быстро наказывать любого китайского чиновника, без необходимости привлекать Всемирную торговую организацию (ВТО) или другие организации, которые, по их мнению, были неэффективны в предыдущих случаях.
Механизм разрешения двухсторонних торговых споров, если он будет принят и вступит в силу, между Пекином и Вашингтоном позволит любой стороне вводить торговые санкции в одностороннем порядке, сообщили источники. Это даст китайцам еще один способ оперативно оказать давление на американские компании. Этим и обеспокоены в США, говорится в материале.
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Комментарии
Рынки , Экономика , ВТО , Bloomberg
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