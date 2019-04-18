​Фондовые торги в РФ стартовали в «красной» зоне

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением индексов, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 563,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,05% — до отметки 1 264,85.

Роман Антонов. Настроения на мировых рынках в начале четверга можно охарактеризовать как смешанные, отмечает аналитик Промсвязьбанка

«Учитывая приближающиеся длинные выходные в США и Европе в честь празднования католической пасхи, а также отсутствие явных драйверов, не исключаем, что сегодня инвесторы займут выжидательную позицию», — комментирует эксперт.

По его словам, российский рынок частично снял перегретость, но остается уязвимым к ухудшению ситуации на мировых фондовых рынках.

Сегодня индекс Мосбиржи, по мнению аналитика, будет проторговывать середину диапазона 2550—2600 пунктов.