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​Фондовые торги в РФ стартовали в «красной» зоне 

Банки.ру 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 563,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,05% — до отметки 1 264,85.
Настроения на мировых рынках в начале четверга можно охарактеризовать как смешанные, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
«Учитывая приближающиеся длинные выходные в США и Европе в честь празднования католической пасхи, а также отсутствие явных драйверов, не исключаем, что сегодня инвесторы займут выжидательную позицию», — комментирует эксперт.
По его словам, российский рынок частично снял перегретость, но остается уязвимым к ухудшению ситуации на мировых фондовых рынках.
Сегодня индекс Мосбиржи, по мнению аналитика, будет проторговывать середину диапазона 2550—2600 пунктов.
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Рынки , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа
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