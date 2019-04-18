Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля. Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.