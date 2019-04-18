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Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
RT на русском
26 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля.
Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.
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