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Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в четверг, 18 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 64,02 рубля.
Курс евро повысился на 28 копеек и составил 72,38 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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