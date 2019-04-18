Доллар по 70: рублю приготовили двойной удар

Российская валюта пока что укрепляется. Ничего удивительного: нерезиденты активно покупают российские бумаги, цена на нефть растет, а экспортеры уплачивают налоги. Однако будущее российской валюты туманно. Если не санкции, то падение цен на нефть «добьет» рубль. В долгосрочной перспективе курс доллара может вырасти до 70 рублей, предполагают аналитики.

Рубль продолжает укрепляться. Официальный курс доллара, по данным официальных торгов Центробанка на 18 апреля, — 63,95 рублей за доллар. Курс евро — 72,36 рублей.

Укрепление рубля происходит, поскольку цена нефти пока растет, а в России начался налоговый период, когда банкам приходится продавать часть своих валютных запасов, чтобы уплатить налоги своих клиентов в бюджет.

«Устойчивую поддержку рубль пока получает со стороны нерезидентов на ОФЗ», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Так, Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ (облигации федерального займа) на 124,624 млрд руб.

Однако падение рубля все ближе. До неизбежного ослабления рубля осталось недолго, предупреждают эксперты.

Богдан Зварич. Сейчас, пожалуй, самый лучший период для отечественной национальной валюты за последние годы, рубль еще может немного окрепнуть в апреле и мае, но затем последует неизбежное ослабление, предупреждает аналитик Промсвязьбанка

В частности, в банке считают, что цены на нефть в ближайшее время не будут поддерживать курс рубля. Так, рост добычи сланцевой нефти в США, завершения строительства трубопроводов от месторождения «Пермиан» до побережья Мексиканского залива снизят цену на экспортную нефть из США. Кроме того, участниками ОПЕК во второй половине года могут отказаться от продления соглашения о сокращении добычи нефти. Все это будут способствовать тому, что цена барреля марки Brent снизится до $55, считают они.

При этом в последние дни фьючерсы на нефть марки Brent держатся на уровне выше $70 за баррель.

Кроме того, договоренностям о поддержании цен на нефть в рамках картеля ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти) постоянно угрожают сенаторы-демократы внутри США, да и сам президент Дональд Трамп , предупреждают аналитики.

Так, в конгрессе США вернулись к обсуждению законопроекта, получивший краткое название НОПЕК («Закон против картелей по производству и экспорту нефти»). Проект документа был разработан группой конгрессменов во главе с Джоном Коньерсом еще в 2007 году.

Если закон будет принят, то он признает «незаконными и нарушающими положения данного акта» любые действия иностранного государства, которое в сговоре с другими странами и организациями, будь то картель или какая-то иная ассоциация, попытается сократить производство или продажу нефти, природного газа и любых других нефтяных продуктов» с целью удержания цены на определенном уровне.

Впрочем, пока закон не принят, страны-члены ОПЕК и отдельные производители нефти спокойно рассуждают о том, какая цена на нефть является сегодня приемлемой.

Так, в «Газпром-нефти» полагают, что механизм взаимодействия стран ОПЕК+ должен сохраниться и после завершения сделки по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.

Если же закон будет принят, то он позволит наложить санкции со стороны США на страны, входящие в ОПЕК, и на компании— производители нефти. Все это, несомненно, приведет к снижению цены на нефть.

На курс доллара по отношению к рублю могут повлиять и другие события на мировом и внутреннем российском рынке. Это и замедления мировой экономики, и провал американо-китайских торговых переговоров, что неизбежно приведёт к бегству инвесторов с развивающихся рынков, или, например, принятие американцами жёстких санкций против российского госдолга. Это вызовет отток иностранного спекулятивного капитала из нашей страны и приведёт к обрушению российского фондового рынка и рынка ОФЗ, говорит ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Сейчас спекулятивный капитал поддерживает рубль. Так, доля вложений иностранных инвесторов в ОФЗ выросла к концу марта 2019 года до 26,2% с 25,5% в конце февраля, что является пиком 1,5 лет.

Однако санкции могут все разрушить.

Напомним, в конце февраля конгресс США опубликовал обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Документ называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года. Предложен запрет на сделки с суверенным долгом РФ и нефтегазовыми проектами, а также ограничительные меры в отношении банков, поддержавших вмешательство в выборы за пределами РФ.

По словам Анастасии Сосновой, аналитика «Фридом Финанс», рубль угрожает активизация санкционной риторики со стороны Запада, который способен вызвать повышенную волатильность нашей валюты. В случае введения антироссийских санкций и дальнейшего усиления санкционного давления курс может дойти до 70 рублей за доллар и выше в долгосрочной перспективе, прогнозирует аналитик.