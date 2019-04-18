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Курс доллара: официальный курс доллара вырос на 12 копеек, евро понизился почти на 12 копеек 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЦБ установил официальные курсы валют на 19 марта.
Курс доллара повысился на 12,38 копейки, составив 64,0688 рубля (63,945 рубля на 18 марта). Курс евро снизился на 11,62 копейки до 72,244 рубля (72,3602 рубля на 18 марта). На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам как и в начале сессии. На 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,04 рубля (плюс 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,11 рубля (плюс 1 копейка).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,9—64,16 рубля за доллар и 72,03—72,47 рубля за евро.
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Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
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