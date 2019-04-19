Такого не было год: когда доллар вернется к 60 рублям

Эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер » Сергей Гайворонский, что при сохранении текущей ситуации в экономике доллар продолжит падение к 60 рублям. Как пишет «Российская газета», в последний раз курс американской валюты находился на таком уровне в апреле 2018 года.

Однако в итоге, по мнению, Гайворонского, доллар все же вернется к отметке в 65 рублей. Эксперт считает, что такой курс отражает баланс рисков и преимуществ для российской валюты. Евро в среднесрочной перспективе будет стоить 72-71,5 рубля, отметил он.

Гайворонский напомнил, что еще в конце марта эксперты ожидали возвращения доллара в диапазон 65-67 рублей с риском роста до 70 рублей. По его мнению, этого не произошло, так как рынки перестали отождествлять санкционную риторику с реальным введением санкций.

При этом принятие хотя бы одного санкционного законопроекта США станет шоком для локального рынка, подчеркнул аналитик. Он считает, что в таком случае отток капитала может толкнуть курс доллара к 67-68 рублям.

Благоприятную ситуацию для рубля Гайворонский связал с тем, что российская экономика стала одной из самых надежных на развивающиеся рынках, несмотря на слабые темпы роста и налоговую нагрузку. Он напомнил, что профицит текущего счета в I квартале достиг рекордных 32,8 миллиарда рублей. И даже снизившиеся по сравнению с прошлым годом цены на нефть не повлияли на ситуацию.

В начале года рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018-го и росту цен на нефть. К середине января доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.