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Такого не было год: когда доллар вернется к 60 рублям 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский, что при сохранении текущей ситуации в экономике доллар продолжит падение к 60 рублям. Как пишет «Российская газета», в последний раз курс американской валюты находился на таком уровне в апреле 2018 года.
Однако в итоге, по мнению, Гайворонского, доллар все же вернется к отметке в 65 рублей. Эксперт считает, что такой курс отражает баланс рисков и преимуществ для российской валюты. Евро в среднесрочной перспективе будет стоить 72-71,5 рубля, отметил он.
Гайворонский напомнил, что еще в конце марта эксперты ожидали возвращения доллара в диапазон 65-67 рублей с риском роста до 70 рублей. По его мнению, этого не произошло, так как рынки перестали отождествлять санкционную риторику с реальным введением санкций.
При этом принятие хотя бы одного санкционного законопроекта США станет шоком для локального рынка, подчеркнул аналитик. Он считает, что в таком случае отток капитала может толкнуть курс доллара к 67-68 рублям.
Благоприятную ситуацию для рубля Гайворонский связал с тем, что российская экономика стала одной из самых надежных на развивающиеся рынках, несмотря на слабые темпы роста и налоговую нагрузку. Он напомнил, что профицит текущего счета в I квартале достиг рекордных 32,8 миллиарда рублей. И даже снизившиеся по сравнению с прошлым годом цены на нефть не повлияли на ситуацию.
В начале года рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018-го и росту цен на нефть. К середине января доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.
Затем Минфин США решил исключить En+, «РусАл» и «Евросибэнерго» из санкционного списка, в котором они находились с 6 апреля 2018 года. Это также способствовало укреплению рубля. Официальный курс доллара на 19 апреля составил 64,0688 рубля, а курс евро — 72,244 рубля.
Комментарии
Рынки , Казначейство США , En+ Group , БКС Брокер , Евросибэнерго , Русал , "Российская газета" , Евро , Доллар
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