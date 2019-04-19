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Биржи Китая закрылись в плюсе на ослаблении опасений за экономику страны 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Биржи Китая завершили торги пятницы в плюсе на фоне ослабления опасений за состояние экономики страны, рынки Южной Кореи и Японии выросли вслед, а торги на площадках Гонконга и Австралии не проводились в связи со Страстной пятницей, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,63%, до 3270,8 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 1778,81 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,11% — до 2216,15 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, достигнув 22200,56 пункта.
Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в связи со Страстной пятницей. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга опустился на 0,54% — до 29963,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 6259,8 пункта.
Эксперты связывают рост на биржах Китая с признаками стабилизации экономики страны, которые они увидели в макроэкономических данных.
"Стабилизация экономики в первом квартале — это уже установленный факт. Теперь рынок внимательно смотрит, как долго эта стабилизация продержится и насколько она устойчивая", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Lianxun Securities.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказала статистика из Японии, согласно которой годовая инфляция в стране в марте ускорилась до 0,5% с 0,2% в феврале, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в марте увеличились на 0,8% в годовом выражении, аналитики ожидали индикатор на уровне февраля в 0,7%.
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Рынки , Reuters
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