Курс доллара: может ли рубль укрепиться еще сильнее?

Очередная неделя закончилась ростом национальной валюты. По ее итогам доллар чуть выше отметки в 64 рубля, евро — чуть ниже 72 рублей. Эксперты уверены, что рубль может укрепиться еще сильнее.

С начала года курс рубля укрепился более чем на 10%. Причин серьезного роста несколько. Во-первых, нефть подорожала уже на 44% с начала года и закрепилась выше 70 долларов за баррель. И, видимо, это не предел: во втором квартале на сырьевом рынке может образоваться дефицит из-за санкций против Ирана и Венесуэлы.

Помогают рублю и общие макроэкономические тенденции. Появляются признаки стабилизации в Китае на фоне фискальных стимулов и инфраструктурных проектов.

Есть и другие причины, по которым рост рубля, вероятно, продолжится, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов

Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер»

«Мы видим рекордный спрос на ОФЗ: аукционы Минфина проходят очень успешно, и покупают в том числе и иностранные игроки. Возможно, это керри-трейдеры. После повышения ставки Центробанком в конце прошлого года и наоборот, сохранения ставок в США на прежнем уровне и более мягкой риторики ФРС есть потенциал для керри-трейда. И уже иностранцы вернули в рынок ОФЗ больше половины выведенных с апреля 2018 года средств, идет достаточно большой приток, который ведет к укреплению рубля. Поэтому, наверное, есть шансы укрепления рубля до 62,5-63 рублей за доллар к середине мая. Хотя риски остаются. Риски политические, связанные с возможным новым обострением отношений между США и Россией из-за Венесуэлы, и риски по нефти: непонятно, будет ли продлено соглашение ОПЕК по сокращению нефтедобычи».

Чем дешевле доллар и евро, тем чаще встречается вопрос: пора ли покупать. Валюта — это не инструмент для инвестиций, говорят многие эксперты. Запланирована поездка в Америку — стоит купить доллары, тем более что курс сейчас лучше, чем в начале года. Есть планы на Европу — надо брать евро. Но для инвестиций лучше подобрать рублевые инструменты, считает генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк» Станислав Машагин.

Станислав Машагин, генеральный директор инвестиционного партнерства «Ван Дер Блэк»

«Есть прекрасная валюта, по которой платят больше проценты, — рубль России. Если посмотреть на последние два года, для российских предприятий и граждан гораздо эффективнее работать в рубле и инвестировать в рубле. Поэтому смотреть на валютный рынок нужно изредка, понимая, что, по большому счету, там штиль. Ни еврооблигации, ни американские акции не являются сегодня прекрасной идеей для инвестирования, поскольку цены крайне высокие, рынок американских акций испытывает достаточно нервозное напряжение. В этом смысле российский рынок выглядит куда более привлекательно и перспективно: у нас есть куда расти. Санкции, не санкции, есть объективные вещи, которые могут принести прибыль. А еврооблигации крайне невыгодны, разве только ими заменить валютные депозиты. Не принесут они особых денег: кому погоду сделают 3-4% годовых?»